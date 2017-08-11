女王結伴老布希 英美兩航母於北海聯合軍演

英國最新航母伊莉莎白女王號（圖左）與美軍老布希號航母（圖右）並肩巡航於北海。（圖/英國海軍推特）

據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，耗資35億英鎊（約1,379億台幣）、英國最新的航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）近日在遷移駐紮地的訓練期間，與美國核動力航母老布希號（USS George H.W. Bush）於海上會合，讓兩艘龐然大物更顯壯觀。仍在測試階段的伊莉莎白女王號，目前正在蘇格蘭外海，和老布希號航母戰鬥群一同參與2017年英美薩克森戰士（Saxon Warrior）軍事演習。日前才因政府赴南海巡航之說，成為全球焦點的伊莉莎白女王號，再次被眼尖的英國媒體發現，甲板上仍是空蕩蕩的一片，艦載的F-35戰機（F-35 Lightning II）依舊未能搭載，英國國防部無奈地表示，交貨進度落後，導致無機可用。

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中。新型的航母最多可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約35億英鎊（約台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。船身全長為280公尺、甲板則有16,000平方公尺的面積，總排水量為7萬公噸。

英國伊莉莎白女王號航母（圖右中）和美軍老布希號航母（圖右上）並行於海上。（圖/英國海軍推特）

伊莉莎白女王號航母和從上方飛越的F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/英國海軍推特）

Watch as @HMSQNLZ joins @USNavy @CVN77_GHWB and her carrier strike group off the coast of Scotland.



Full story: https://t.co/wJkYbT5N4v pic.twitter.com/a2hhrgqphe — Royal Navy (@RoyalNavy) 2017年8月9日

而本次前往蘇格蘭參與軍演的老布希號，則是在完成駐守中東波斯灣和打擊伊斯蘭國（ISIS）的任務後，從中東遠赴大西洋，協助英國皇家海軍協助訓練伊莉莎白女王號。服役於2009年、身為尼米茲級核動力航母最後一艘，無論在科技和設備上，都遠比同級航母更為優異，母港是維吉尼亞州諾福克（Norfolk），主要用於取代原駐守日本的退役航母小鷹號（USS Kitty Hawk CV-63）。可搭載約90架艦載機和直升機，目前主要以F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18 Super Hornet）為主力。

(中時電子報)