台灣本田2018年式Fit提前預售

台灣本田國產小車Fit，舊款車型提前出清，公司宣布，提前展開2018年式小改款Fit的預售，新車預定9月23日全國店頭上市，預售價1.5 VTi-S價格67萬元，1.5 S價格72萬元，上市後正式售價與預約售價間的差額，將採多退少補原則。

台灣本田指出，新改款FIT將以更升級的規格、擴大安全配備安全項目，標配搭載「VSA車身動態穩定控制系統」、「EBD電子煞車力道分配系統」、「BA電子式煞車力道輔助系統」、「BOS煞車優先系統」、「ESS緊急煞車緊示系統」、「CTS智慧型方向燈」、「TPMS胎壓異常警示系統」等九大主動安全系統及「ISOFIX兒童安全座椅固定裝置」等配備；S等級升級標配6 SRS輔助氣囊、Smart Entry智慧型車門啟閉系統、PUSH START引擎啟閉系統、高級皮質包覆坐椅等。

(工商)