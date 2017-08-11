新北抽查露營用品　近3成不合規定

新北市政府經濟發展局特別辦理露營用品標示抽查，發現近3成不符合「商品標示法」規定。（葉書宏翻攝）

近年來露營風潮興盛，新北市經濟發展局抽查轄內各大賣場及體育用品店等，查核帳篷、睡袋、露營折疊桌椅、露營燈、露營墊及冰桶等相關露營用品，總計抽查154件，其中44件標示不合格，以27件露營燈最多，其次為帳篷及露營折疊桌椅。

經發局長張峯源表示，業者看準這波露營風潮商機，各百貨賣場推出多項露營用品裝備，搶賺露營財。為確保民眾消費權益，新北市政府經濟發展局特別辦理露營用品標示抽查，發現近3成不符合「商品標示法」規定，已立即要求業者改善。

露營燈大多為未完整標示總額定消耗電功率或額定輸入電流、額定電壓（V）／額定頻率（Hz）及產地；帳篷、露營折疊桌椅、露營墊、睡袋及冰桶商品，也有半數未完整標示製造（進口）商名稱、電話及住址等資訊。

經發局將依「商品標示法」要求製造商限期改善，經催辦或複查仍未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架，為顧及店家與廠商信譽，提醒業者勿以身試法，販賣不明或標示不全的商品。

(中時)