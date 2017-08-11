打擊詐欺不手軟！新北警察局獲評為績優單位

中時
中國時報記者/
打擊詐欺不手軟！新北警察局獲評為績優單位
新北市警察局長胡木源局長將這份殊榮獻給市長朱立倫及全體新北市民。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局打擊詐欺集團成效優異！106年上半年查緝「偵破電信網路詐欺集團」共查獲32件228人，達成率為317.52％，經內政部警政署評核為績優單位，獲頒「打詐先鋒獎」。警察局長胡木源局長將這份殊榮獻給市長朱立倫及全體新北市民。

新北市刑大經濟組長吳永坤指出，防詐需要警民通力的合作，民眾時時提高警覺，遇有不妥狀況，隨時可以撥打110或165向警方查證，避免遭詐騙的情況發生，多一分預防就可以少一分受騙。

(中時)

關鍵字：新北詐欺集團局長
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