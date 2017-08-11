姚元浩面對愛情有「這模式」 兩段情分手惹難堪

姚元浩與隋棠、王心凌兩段情都有逃避拖延的現象，導致紛爭發生時，常因這慣性而惹得難看。(中時資料照片)

男星姚元浩在圈內出了名的人緣好，個性陽光開朗又敬業，是個好夥伴、好朋友，但當轉換為另一半的身分時，從結果論，似乎就沒那麼優，在處理與隋棠、王心凌先後兩段感情，都顯得笨拙，甚至展現出同樣的慣性，有些逃避的鴕鳥心態，發生糾紛、爭議，姚元浩總選擇先消失，讓經紀公司為他處理善後。

5年前他與隋棠、王心凌之間爆發三角戀，據《蘋果日報》報導，當時隋、王把握黃金時間即時開記者會解釋，反觀事件男主角姚元浩卻是選擇沉默，直到159天過去，他為新戲做宣傳不得不面對外界，才以「我是一個男人，讓我概括承受就好」，話講得完美，但卻遭質疑是欠缺長痛不如短痛的勇氣，還是刻意hold住炒新聞。

而今次王心凌私密照外流案爆發，雖然姚元浩表示2年前事情還沒鬧大時早已跟前女友道歉，然終究是情侶間的私領域格局，直到現在未爆彈引爆，姚元浩仍選擇先避再說，未能在第一時間公開道歉甚至解釋自己的冤枉，直到事件延燒，拖了半個月才訴諸法律行動追兇，於情於理都讓女方及外界難以理解，面得感情事，似乎真缺了一點智慧與勇敢。

而洩照事件主教王心凌，在感情上總是吃虧的一方，命理師江柏樂認為她屬狗，「心」字是肉，狗吃肉，代表人緣不錯，然「凌」字則有晚年感情易犯小人之一，建議她帶7朵白菊花、5樣水果及4色金紙赴指南宮，求呂洞賓斷爛桃花；星座專家鄭嘉琳則說她處女座、金星在獅子座，本情路坎坷又難辨好對象，反倒在異地容易有戀情，建議她每逢月圓夜沐浴淨身後像月亮祈求愛情平順，也可以白水晶淨化心靈。

(中時電子報)