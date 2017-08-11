農溪河川營造成效！林全肯定政府民間合作

安農溪河畔。（水利署提供）

行政院長林全關心宜蘭地區治水工程成效，在宜蘭縣代理縣長吳澤成、宜蘭縣議會議長陳文昌、立法委員陳歐珀、行政院秘書長陳美伶、政委吳宏謀、經濟部次長楊偉甫及水利署長賴建信等人陪同下，於今(11)日前往宜蘭縣安農溪視察河川治理及河川環境營造的成果，林全院長相當肯定安農溪除了保有農田灌溉及防洪功能外，亦提供優質休憩環境包括兩岸植栽，自行車步道及活動場所，提升了民眾親水的意願，更營造出民眾健康的生活環境，最後林全感謝社區發展協會之付出，並希望政府與民間合作改善水環境的經驗推廣至全國各地。

安農溪近年來由水利署第一河川局分段陸續完成整治，儼然已成為宜蘭觀光及活動熱門景點，更因為安農溪畔廣植落羽松，被民眾譽為「落羽松祕境 濃濃歐洲風」，現在的安農溪因為綠草如茵、風景優美，獲得廣大民眾廻響，假日期間安農溪畔更是民眾野餐及旅遊的熱門首選。前瞻水環境建設以營造水岸環境優化為目標，希望與水共生、共存、共榮，安農溪為河川營造的成功經驗，這個典範值得推廣至台灣各地。

另外安農溪目前由「安農溪總體發展協會」負責認養，申請認養面積已經達到了約85個足球場的大小，志工夥伴及社區居民們基於愛護鄉土之情感及認同感，較易盡心維護，會主動制止不當之使用與惡意破壞行為。大家齊心營造保護家鄉的優質水環境，也讓安農溪能營造出不同特色的管理模式及河岸景觀。在公私協力的模式下齊心維護優質水環境。林院長在現場也頒發「水利署轄管綠美化水岸土地認養維護成效」績優認養單位的第一名安農溪總體發展協會與第三名結頭份社區發展協會，以肯定社區平時的貢獻與卓越表現。

林全院長表示，幸福的安農溪是前瞻基礎建設計畫－水環境建設的範例與起點，並責成水利署持續結合地方各界的意見，接續推動安農溪水岸地景的亮點工程，吸引更多觀光人潮，達到前瞻基礎建設的預期目標，並讓全國的河川都可以像安農溪一樣，營造出結合水、綠生活與產業共存發展的水岸環境。

(中時電子報)