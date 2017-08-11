李奧納多和凱特溫絲蕾熱戀？沒有的事！

《明星》（Star）周刊封面刊出李奧納多迪卡皮歐和凱特溫斯蕾甜蜜出遊的照片，並宣稱兩人正在熱戀。（摘自推特）

美國最新一期《明星》（Star）周刊封面故事報導，1997年的經典電影《鐵達尼號》男女主角李奧納多迪卡皮歐和凱特溫斯蕾甜蜜出遊，狀似戀人，讓粉絲以為他們終於把戲裡至死不渝的愛情搬到現實生活。不過美國網站Gossip Cop10日跳出來說，他們兩人根本沒在一起，只是藉照片炒作話題。

該周刊報導，有人拍到7月26日李奧納多和凱特溫絲蕾兩人在法國著名度假勝地聖托塔海邊度假，開心戲水，相擁散步的照片，看起來十分甜蜜，宣稱這對史上最經典的銀幕情侶，終於在現實生活裡也成為戀人！

報導指出，李奧納多一直覺得凱特溫絲蕾是自己認識的最漂亮女人，他雖然交過一個又一個辣模女友，但她們卻無法像凱特和他一樣心有靈犀。這則消息令「鐵達尼號」的粉絲興奮不已，有網友誇張說：「我活著就是為了這一天！」也有人激動說，原來電影中的Jack並沒有死！

可是經常擔任八卦警察的美國網站Gossip Cop聲稱，已聯繫到李奧納多身邊的消息人士，證實這是假新聞，「雜誌只是想販賣一個美好的幻想，其實他們兩人已經是很親密的多年好友，但並無其他感情瓜葛」。

(中時)