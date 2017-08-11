電廠倒塌釀限電 林全：應強化電網韌度

和平電廠輸電塔倒塌限電危機下週解除，行政院長林全今（11）日表示，台灣應強化電網韌度，不要因為單一電塔事故影響整體輸電，台電也已建議和平電塔調整供電網路問題。

林全今(11日)上午赴宜蘭視察前瞻基礎建設計畫-水環境時受訪表示，和平電廠輸電塔事故，台電已經檢討相關供電網路的問題，並且建議和平電廠，不要只有一條電網，一定要有其他備用電網，否則會因單一電塔事故影響輸電。

林全也強調，整個台灣電網韌度要強化，過去的不足要有補償計畫，大多工程問題 時間夠應該可以解決。

中油在桃園觀塘興建的大潭天然氣電廠接收站，近期傳出所在地工業港的環差案卡關，恐將影響未來3年供電。林全回應，目前沒有這個狀態，環評委員要求補足一些資料，環評標準可以嚴格 但是不能一直拖延，三次會議就要有有結論，希望最常不超過半年。

(工商)