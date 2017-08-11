科學家說做這件事可以拋開昨天放下煩惱
總是被已經過去的昨天糾纏、覺得又浪費了一整天嗎？相信不少人都有自己一套放鬆心情的方式，但科學家表示，其實像洗手這樣簡單的動作就可以有效讓你心情安定下來，使得思緒清晰，繼續完成接下來該做的事。
多倫多大學的研究人員發現，不論是用肥皂還是水洗手，都可以將注意力從先前的任務直接轉移到現在的任務，轉移腦海中目標對你造成的壓迫感。
所以每當那些「未被完成的目標」一直困擾著你的時候，不需要透過像瑜伽或冥想那樣複雜的流程讓心靜下來，也不需要覺得驚慌，試著洗洗手吧！
(中時電子報)
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