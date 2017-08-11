台水擬實施「枯水水價」 藍委：蔡政府嫌票太多

台水公司計畫實施「枯水水價」，擬採「分區階梯式調漲」，配合政府現行限水措施，在水庫（河川）設定三條水位線，水位每降一條水位線就調漲水價。國民黨立法院黨團今（11）日召開記者會抨擊，蔡政府缺電關冷氣，缺水漲水價，根本不知民間疾苦、不知苦民所苦、不知聞聲救苦，要求提出更好的政策。

台水公司擬實施「枯水水價」，要在乾旱缺水地區優先調漲水價。黨團副書記長王惠美質疑，蔡政府難道只會懲罰人民嗎？沒水可用並非民眾造成，已經很可憐了水費還要調漲，蔡政府不能將自己的無能轉嫁給人民。

王惠美並指出，台水財務報告顯示，104年虧損18.06億，但去年轉虧為盈，盈餘12億元，今年截至7月則是盈餘6億元，一個正在賺錢的國營企業卻要漲水費，這樣的邏輯奇怪不奇怪？

去年3月24日，立法院經濟委員通過臨時提案，當中指出「基於自來水收費結構中，基本費之徵收顯係違反自來水法之規定，導致每年收取33億元左右之基本費，成為違法徵收，要求自來水公司與經濟部迅即檢討水費收取之合法性，進行修法，未完成修法之前，不得調漲水費」。

「民進黨嫌票太多是不是」？王惠美呼籲，蔡政府在補正缺失前，不能拿人民開刀。

副書記長蔣萬安也說，政府不能搞錯缺水因果關係，水庫（河川）水位線低於一般標準，與民眾用水量是否太大，兩者不一定有直接關係；有些缺水地區是投資不足，或是水資源原本就不足，調漲水價形同變相雙重懲罰缺水民眾。

蔣萬安指出，輕易調漲水價是最廉價的方法，政府應針對工業用水、農業用水、民生用水等做好精準估算，並提出配套措施。

他更建議，政府要節今日之水，解明日之渴，應從水資源系統下手，加強水管理，做好自來水管修補及水庫清淤工作。

(中時)