發現抑癌蛋白改變腫瘤攻擊 中研院開創抗癌策略新契機

右起為中研院特聘研究員陳瑞華，以及論文第一作者王雅葶。（中研院提供）

中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華研究團隊、分子生物研究所特聘研究員賴明宗、細胞與個體生物學研究所已故院士謝道時，發現腫瘤細胞能改變所處的微環境，促進腫瘤細胞逃脫免疫系統的攻擊及轉移，此項研究成果不只對腫瘤細胞如何塑造出一個利於其生長轉移的環境提出新線索，也對於發展新的抗癌策略提供契機。

腫瘤環境成分複雜，其中除了腫瘤細胞外，還包含如免疫細胞、纖維母細胞、血管內皮細胞等正常間質細胞，以及如生長因子、細胞激素、細胞外基質等非細胞因子，這些環境成分與腫瘤細胞形成互利共生結構，更會將環境中的免疫細胞變成腫瘤細胞的幫兇，進而促進腫瘤生長及轉移。然而，腫瘤細胞調控環境的分子機制仍未被科學界完全瞭解。

中研院表示，PML為著名的抑癌蛋白，在腫瘤細胞內常被不正常降解，即指蛋白質被分解為小單元分子的現象，而在降解後，腫瘤微環境會促進肺癌發生、進程及轉移。

陳瑞華研究團隊發現一種名為WDR4蛋白所組成之泛素接合酶複合物，會高度表達在肺癌細胞中，降解PML泛素化，而PML降解後則可誘發出3個調控腫瘤環境的因子，這些因子共同作用活化了環境導致腫瘤轉移。

此外，在這3個因子中，一種在細胞膜上名為CD73的酵素，則可降低環境中具腫瘤細胞毒殺能力的CD8+T細胞，同時提高具免疫抑制能力之Treg細胞，及促進腫瘤生長及轉移之M2巨噬細胞，營造出免疫抑制的環境；陳瑞華表示：「簡單來說，我們發現了WDR4透過PML降解，進而塑造了一個有利於腫瘤生長與轉移的環境。」

研究團隊利用肺癌小鼠模式（包括基因改造鼠與異體移植鼠），發現將小鼠注射CD73的抑制劑後，可以大幅抑制WDR4對PML降解所造成之免疫抑制反應，將環境轉變為不利於腫瘤生長，以此抑制肺癌發生。

此外，最近國外的研究顯示CD73的過度表達會降低免疫檢查點抑制劑 的抗癌能力。研究團隊後續將進一步分析合併CD73抑制劑及免疫檢查點抑制劑對於PML過度降解所致腫瘤轉移之療效。

中研院表示，這項論文已於8月1日發表於《臨床研究期刊》，論文第一作者為台灣大學生化科學研究所博士生王雅葶，研究經費則由中研院、科技部及國家衛生研究院共同支持。

(旺報)