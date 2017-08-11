感情糾紛雙方談判 1人遭刺身亡

李姓男子遭刺身亡。（楊明峰翻攝）

李姓男子負傷到店家求救。（楊明峰翻攝）

該路口凌晨發生凶殺案。（楊明峰攝）

桃園市楊梅區瑞溪路2段與福羚路口11日凌晨0時許驚傳殺人案，2派人馬相約在路口超商外談判，其中19歲李姓男子遭對方刺進肚子1刀，在腹部形成40公分長的刀傷，不斷湧出鮮血，負傷逃到對面的豆漿店求救後，倒臥血泊之中，經店員與用餐民眾報案，李男被消防隊送醫後，經1小時多時間搶救，疑似因失血過多不治。

警方獲報後找到2名關係人，初步釐清2派人馬共7、8人，因感情糾紛相約談判，雙方講不到幾句話，其中有人拿出暗藏小刀逞凶後，眾人瞬間鳥獸散，警方已報請檢察官指揮，正追捕在逃的羅姓嫌犯。

(中時)