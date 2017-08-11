蔡仁堅遭民進黨提告 法院判決黨籍存在定讞
前新竹市長蔡仁堅3年前回鍋登記參選市長，被民進黨中評會以「違紀參選」為由撤銷黨籍，蔡不服提告，台北地院判他敗訴，高院認定民進黨未經全國黨代表大會將蔡仁堅除名，違反民主原則，逆轉改判蔡勝訴、黨籍存在，案經上訴，最高法院今日駁回定讞。
民進黨中執會在2014年8月提名林志堅為新竹市長候選人，隔月蔡男也投入新竹市長選戰，但隨即遭中評會開除黨籍，他認為在黨內沒有合法提名的情形下，他才登記參選並非違紀參選，且中評會也無權進行除名處分，打官司確認他的民進黨籍存在。
民進黨主張，中評會是經民主程序且具有黨員民意基礎所組成的單位，合乎民主原則及人民團體法的相關規定，自得為開除黨員的決議，蔡仁堅未受黨提名逕自登記參選，自屬違紀參選，中評會作成除名處分屬於合法。
北院認為，民進黨中評會委員是每2年由全國黨代表大會直接選出，其組成可認定已間接反映全體黨員的民意，得以代表民進黨的黨員參與黨務，因此與人團法規定除名必須經「會員代表大會」相符，有權作成撤銷黨員決議，判蔡仁堅敗訴。
高院認為，中評會只是中央黨部轄下的單位，並非會員代表大會，中評會決議開除蔡仁堅黨籍，事後並未經黨員代表大會追認，已違反人團法及民主程序，改判蔡的民進黨黨籍存在，民進黨不服提上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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