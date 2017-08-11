出席女權高峰會 呂秀蓮與蔡英文「破冰」
前副總統呂秀蓮今天出席「女權高峰會」時，與蔡英文總統「破冰」，還專程送總統離開。被媒體提到，「剛剛總統致詞時有大力稱讚你啊….」呂秀蓮笑著說，「哪裡，不敢當！」 兩個怎麼打招呼？呂秀蓮說，「我們一起喝茶。」
至於呂秀蓮送蔡總統下樓約十幾分鐘，兩人聊了什麼？呂秀蓮說，因為比較久沒有見面，常常有民眾跟她反映一些問題，「我也說，我也很難跟總統反映，剛好今天有一點空擋，簡單聊一下」，時間不多，因為不久前有十幾個團體，來跟她說，在學校裡有性別平等教育法，可是好像有被誤導成性解放的事情，大家非常關心，給她一些資料，她就親自給蔡總統實際了解，總統說，已經囑咐陳副總統，針對這個問題深入了解。
至於交給總統的資料是什麼？呂秀蓮說，性也不能太偏差，希望性別平等，但是性別和諧很重要，因為還是有一些道德及法律規範，這些團體提供給她的資料，有些若是真的，確實有點偏離，所以她有跟蔡總統講，總統說，她知道，會請陳副總統針對這個問題深入解，「我們給陳副總統一個加油。」
對於同性婚姻問題，呂秀蓮說，同性婚姻的立法因為相當複雜，過去民法親屬篇沒有提到同性婚姻，大法官解釋也已宣佈違憲，但法庭沒有任何條文提到侵犯到同性婚姻是違憲，民法根本沒有任何一個條文規定，所以要給予更多社會教育及更多溝通，並要了解全世界各角落第三性其實也佔一定比例，但是不是由大法官走在社會之前，做這樣解釋，引起社會很大震盪，她認為不是很妥當的作法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。