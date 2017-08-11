出席女權高峰會 呂秀蓮與蔡英文「破冰」

前副總統呂秀蓮今天出席「女權高峰會」時，與蔡英文總統「破冰」，還專程送總統離開。被媒體提到，「剛剛總統致詞時有大力稱讚你啊….」呂秀蓮笑著說，「哪裡，不敢當！」 兩個怎麼打招呼？呂秀蓮說，「我們一起喝茶。」

至於呂秀蓮送蔡總統下樓約十幾分鐘，兩人聊了什麼？呂秀蓮說，因為比較久沒有見面，常常有民眾跟她反映一些問題，「我也說，我也很難跟總統反映，剛好今天有一點空擋，簡單聊一下」，時間不多，因為不久前有十幾個團體，來跟她說，在學校裡有性別平等教育法，可是好像有被誤導成性解放的事情，大家非常關心，給她一些資料，她就親自給蔡總統實際了解，總統說，已經囑咐陳副總統，針對這個問題深入了解。

至於交給總統的資料是什麼？呂秀蓮說，性也不能太偏差，希望性別平等，但是性別和諧很重要，因為還是有一些道德及法律規範，這些團體提供給她的資料，有些若是真的，確實有點偏離，所以她有跟蔡總統講，總統說，她知道，會請陳副總統針對這個問題深入解，「我們給陳副總統一個加油。」

對於同性婚姻問題，呂秀蓮說，同性婚姻的立法因為相當複雜，過去民法親屬篇沒有提到同性婚姻，大法官解釋也已宣佈違憲，但法庭沒有任何條文提到侵犯到同性婚姻是違憲，民法根本沒有任何一個條文規定，所以要給予更多社會教育及更多溝通，並要了解全世界各角落第三性其實也佔一定比例，但是不是由大法官走在社會之前，做這樣解釋，引起社會很大震盪，她認為不是很妥當的作法。

(中時)