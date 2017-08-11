來場微醺旅行！世界7大啤酒城市 距離台灣最近飛2.5小時就能到

捷克「比爾森萬怡酒店」位於皮爾森歐克啤酒廠附近，提供旅客們一個舒適的落腳處。(圖/Booking.com提供)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

到捷克「布爾諾」旅遊，可以發現當地人喜歡聚集在聖雅各伯教堂附近，盡情暢飲啤酒。(圖/Booking.com提供)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

夏季高溫持續飆升，讓許多人想來杯冰涼啤酒，享受大口暢飲的透涼快感。全球訂房網站今日公布「世界7大啤酒城市」，推薦旅客來場微醺旅行，不論是捷克的古老啤酒地窖，或是美國現代精釀啤酒產地，甚至是距離台灣航程2.5小時就能抵達的青島，世界各地蘊藏多樣啤酒風貌的城市，正等待旅客們逐一感受沁涼的消暑滋味。

●捷克比爾森，見證經典啤酒工藝

1842年，比爾森歐克啤酒廠在這釀造了第一杯比爾森啤酒，此後這裡成為啤酒釀造技藝的中心。比爾森歐克啤酒廠目前開放給遊客參觀，旅客可以在此參加地下酒窖導覽，還有機會品嘗直接從酒桶中倒出來的新鮮比爾森啤酒。而鄰近的住宿有「比爾森萬怡酒店」，位於比爾森歐克啤酒廠附近。在旅行疲累的時刻，可提供旅客們一個舒適的落腳處，也別忘了在酒店內熱門的Pils’n’Grill 餐廳享受一杯好啤酒。

●捷克布爾諾，盡情暢飲享受愜意時光

布爾諾為 Starobrno 啤酒的發源地，也是世界級啤酒的聖地。到當地旅遊時，可以發現當地人聚集在聖雅各伯教堂附近，盡情暢飲Starobrno 的經典淡啤酒Ležák以及帶有麥香的黑啤酒Černé。若想好好獨享一個人喝酒的時光，可選擇旅客最愛的布爾諾旅宿－「阿萬蒂飯店」，飯店屋頂的戶外浴池是邊喝小酒邊放鬆的最佳選擇。

●德國班堡，戀酒之都百年堅持

班堡每平方公里的酒廠密度堪稱世界第一，是相當迷戀啤酒的一個城市。這裡所有的酒廠都遵守500年前巴伐利亞的啤酒純釀法，此法要求所有的啤酒釀造只能使用水、麥、酵母、啤酒花做為原料。來到這裡，一定要來品嚐班堡的本地啤酒－煙燻琥珀拉格，口味濃厚讓人一喝就上癮！在德國班堡享受過慵懶的夜生活後，市中心的「布魯蒙漢斯飯店」可以提供一個舒適的住處，並附有免費早餐。

捷克「比爾森」的觀光啤酒廠開放遊客參加地下酒窖導覽，品嘗新鮮皮爾森啤酒。(圖/Booking.com提供)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

捷克布爾諾「阿萬蒂飯店」屋頂的戶外浴池是放鬆品酒的最佳選擇。(圖/Booking.com提供)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

●比利時布魯日，揭開熱情啤酒饗宴

修道院啤酒、司陶特黑啤、三倍hoppy 啤酒與水果啤酒，比利時的啤酒種類多到讓人眼花撩亂。布魯日更是香檳啤酒的發源地，快來到當地任何酒吧，一同享用此支美味的啤酒。當地熱鬧的‘t Brugs Beertj 咖啡店更有眾多比利時啤酒種類收藏。此外，當地的「歐內斯特先生飯店」本身為 14 世紀宅邸，也曾是啤酒廠。現已重新翻修，提供你一個特別又舒適的住處。

●美國波特蘭奧勒岡，啜飲一口頂級精釀

如果你喜歡印度淡色艾爾啤酒IPA，波特蘭就是屬於你的天堂，這個號稱為精釀啤酒之都的城市，的確比其他地方擁有更多的酒廠，並有豐富的酒吧文化，與歐洲的競爭對手相比毫不遜色。在這裡熱鬧的大小酒吧中來杯 hoppy 啤酒，或參觀 Cascade、Hopworks 酒廠，了解豐富的波特蘭手工釀造啤酒歷史。另外，也推薦一個消磨時間的好地方「伊斯特倫飯店」，飯店為時尚設計風格，除了有樓頂露台可欣賞景觀，還有自己的手工啤酒小酒館。

●比利時魯汶，朝聖世界知名酒廠

世界最大的酒商InBev 即位於魯汶，這裡有眾多的手工啤酒可滿足愛好啤酒的旅客，尤以 Ochtend Kriek、St. Adriaansbier 與Nostra Domus 這三種最受到大家歡迎。雖然選擇眾多，建議還是可以前往熱鬧的啤酒廣場，問問當地人的私房推薦。Bookin.com也推薦一家交通方便、房內設備齊全且位於市中心的精選住宿「Getaway Studios Leuven」，離啤酒廣場只需步行即可到達。

●中國青島，體驗獨特東方風味

每年八月，幾百萬人都會聚集於此，一同歡慶青島盛大的國際啤酒節。雖然此活動類似德國的慕尼黑啤酒節，但卻添加了許多中國風味在裡頭。這裡有德國香腸啤酒鋪、巴伐利亞樂團，還有獨特的京劇表演，創造出其獨有的氛圍。此節慶活動由青島啤酒公司所贊助，其酒廠就位於青島，博物館全年開放參觀。參加活動完後，當地的「遠雄悅來酒店」提供室內泳池與三溫暖，提供旅客在此度過舒適的假期。

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(中時電子報)