爆中國富商睡了當紅主播 粘嫦鈺「人命關天」噤聲

粘嫦鈺在節目上爆料說有中國富商朋友睡了台灣當紅女主播！（圖／翻攝YouTube）

名嘴粘嫦鈺日前在節目《54新觀點》上，驚爆自己有個中國富商來台參加飯局，沒想到因為喝太醉，隔天起床發現睡了個台灣主播，她在節目上表示聽聞名字後大驚不已，全因對方太知名；但事後在受訪，粘嫦鈺則以「人命關天」避談。

粘嫦鈺日前因在節目上爆出有中國富商睡了台灣當紅女主播，震驚各界，尤其她在節目上稱女主播「是非常紅的主播、而且是偶像型主播，目前還在線上！」讓外界更加好奇。

不過據《蘋果日報》報導指出，粘嫦鈺被問及此事時，卻以「人命關天」為由，表示對於此事已經封口禁談，讓人十分錯愕。尤其是因她在節目上公開爆料，卻不願細談，讓許多網友不滿，認為她此舉相當不負責任，甚至被質疑是烏龍八卦。

(中時電子報)