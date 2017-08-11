實踐大學校長陳振貴 肯定教育部玉山計畫

教育部祭出重金推動「玉山計畫」，若被遴選為最頂級的「玉山學者」，年薪高達650萬元，比現行教授年薪150萬元多出500萬元，實踐大學校長陳振貴認為，教育部自明年起將在「玉山計畫」投入56億元的高教預算，實則立意良善，教授薪資未來可望大幅增加，但如今之所以引發學界及全教總大力批評，在於執行細則、指標尚未提出，導致爭議難除。

「批評容易執行難」，陳振貴表示，教育部已宣布將舉辦4場公聽會，並邀請學者專家參加討論，因此他採取較為樂觀的態度，認為在納各方意見後，計畫細節便能一一落實，「高教的問題很多，要聚焦，一碼歸一碼，問題才能逐一獲得解決」，他說。

針對學界及教育界反彈「玉山計畫」，陳振貴認為，玉山計畫是行政院長林全推出的高教前瞻計畫，也是馬政府10年千億邁向頂尖大學的延續，立意良善、用心良苦，如此增列人才培育計畫，作法是為對高教注入活水，但目前之所以引發反對，在於教育部尚未制定有關審核機制和訂定審查委員設置辦法，為此，他呼籲，要多徵詢各界意見，並邀請國際菁英學者擔任專家來評選。

(旺報)