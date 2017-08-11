員工試駕撞毀土地公廟 信徒控車廠神隱卸責
貨卡品牌瑪璽達公司的68歲陳姓業務6月27日在林口老街試駕新車時，不明原因暴衝進土地公廟，撞斷廟體龍柱，造成拜亭嚴重傾斜，經評估需至少百萬重建費用，但瑪璽達公司兩次調解都未出席，當地民眾怒罵「不怕得罪神明嗎？」記者致電瑪璽達公司業務，未獲回應。
瑪璽達陳姓業務日前先是在中正路41巷撞上一輛自小客車後，再撞進林口東福宮，路過民眾拍照並上傳，引發車友討論「車子有力」、「耐撞」，但卻惹怒林口當地民眾「瑪璽達公司有本事用撞廟宣傳、也要有賠錢擔當」。
當地林口里長蘇夏宗說，事發後瑪璽達派出業務經理出面協調，由於毀損嚴重，對方估出120萬元的修繕費用，但只願意以110萬元和解，「剩下的再跟里民募款吧！」未料約定在調解會簽署和解書時，對方卻兩度在7月28日、8月10日放鴿子。
蘇夏宗說，東福宮有百年歷史，是老街信仰中心，日前遭撞毀後，已拉線圍起拜亭四周，不少老人家還是堅持隔著封鎖線焚香祭拜，希望瑪璽達能趕緊出面賠償，「再不出面，我們只能提告」。
(中時)
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