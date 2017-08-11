水費漲3成？ 林全：不必過度擔憂

行政院長林全今天赴宜蘭視察，對於外傳水費可能調漲3成，林全表示，不必過度擔憂。（李忠一攝）

行政院長林全（11日）今天前往宜蘭視察前瞻基礎建設中「安農溪魅力河段營造計畫及河川環境營造成果」，面對媒體提問外傳水費將漲3成，林全表示，這不是政府的政策，「不必過度擔憂這問題。」

繼限電問題，近期媒體報導水費可能調漲，林全今天赴宜蘭視察、聽取簡報前，先接受媒體訪問，對於台水提出枯水期政策，讓水費恐調漲，林全回應說，媒體報導可能有過度解讀，這並不是目前台水政策，也不是政府的政策。

林全表示，這是研討會中提出來的看法，這部分目前並不是實際政策，因此也無所謂水費將調漲3成一事。

(中時)