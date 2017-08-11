呂秀蓮問「一例一休」 小英：有太多誤解

前副總統呂秀蓮今天出席「女權高峰會」與蔡英文總統短暫交談，呂秀蓮轉述，她跟總統提到一例一休幾乎沒有人贊成。總統跟她說，「有太多的誤解啦！」

呂秀蓮指出，蔡總統說，是有太多的誤解啦；「我說，啊！太多誤解，連我都不知道，顯然宣傳不清楚」；總統表示，週休二日大家都支持，一例一休大家有不同意見，是因為有太多誤解；因此她請總統，「可不可以拜託，請再做更好解釋。」

此外，呂秀蓮也提到最近北韓與美國情勢緊張。呂秀蓮說，今天有99%的戰爭都是男人發起，而犧牲女人的丈夫、子女跟女性自己，她當場在會中提議，在今天會議結束通過決議，用亞洲地區婦女論壇，正式寫信給美國總統川普跟北韓領導人金正恩先生，呼籲兩人要自我控制，因為亞太地區已在核武戰爭零界點，「他們兩人要稍安勿躁」，希望大家一起促成北韓跟美國相關國家之間和平會談，是太非常嚴謹。

她說，她創了一個「女性世紀來臨」的名詞，女性政治參與，包括同性婚姻問題，二十一世紀是女性對話，不是互相吵架，女性可以發揮女性價值觀的時候，女性擔任和平締造者功能非常好，北韓與美國這場小蝦米與大鯨魚這場核武輕忽不得，有任何一點閃失，不知道誰要受害，台灣離韓國很近，若飄灑過來的話，台灣都是受害者，她下週也要準備一封信，也要呼籲國人同胞，由台灣主導，一封信給金正恩、一封信給川普，呼籲共同捍衛和平，不要輕忽戰端。

至於寫信給北韓與美國部分有無跟總統建議，呂說沒有，今天時間太短。

(中時)