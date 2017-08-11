NBA》抹黑？厄文遭爆上季季後賽無視隊友

隨著厄文再被抹黑，他與詹姆斯之間關係也讓人越來越難以理解。(美聯社資料照)

厄文主動出走的戲碼，如今走到「抹黑」階段了嗎？現任太陽副總裁的前騎士球員詹姆斯瓊斯11日接受《ESPN》採訪時突然爆料，厄文在上季季後賽期間，就跟騎士隊友陷入冷戰，甚至好幾天在訓練期間不跟任何人說話！

過去在騎士擔任休息室「老大哥」的瓊斯強調，季後賽期間不同於例行賽，每位球員都應該知道最重要的事情是什麼，必須團結一致爭搶冠軍才行，不過身為騎士主控的厄文，竟然不跟隊友互動，讓瓊斯感到相當訝異。

只是這些話從瓊斯口中說出，或許不太客觀，畢竟瓊斯跟「小皇帝」詹姆斯並肩作戰長達7年時間，過去3個球季也在騎士一起打球，說他是詹皇的「跟班」也算應該，如今爆料厄文不理隊友，也許是幫詹皇解套罷了。

原本厄文因為爆出主動要求騎士交易自己新聞，就已遭到不少球迷或媒體批評他了，隨著瓊斯再爆厄文上季季後賽不理隊友，只會讓厄文的形象越來越差，就算他如願離開騎士，想要重新建立球星名聲恐怕很難。

就連美國八卦媒體也在此時爆料，厄文跟1名18歲高中女籃球星瑞貝卡萊普莉交往甚密，可是這則八卦僅從兩人一起打球與合照當中捕風捉影，明顯只想製造話題，看來厄文接下來還會面對更多負面新聞了。

(中時電子報)