遇北韓核威脅 川普可自行決定動用核武
日前美國總統川普厲言警告北韓試射飛彈與核試，北韓不理會還放話，將在5日內對設有美軍基地的關島周圍齊射4枚中程導彈。曾擔任義勇兵飛彈（Minuteman）發射軍官、現為普林斯頓大學科學暨全球安全計畫研究學者的布萊爾（Bruce G. Blair）受訪指出，若遇到衝突與威脅時，川普可獨自決定動用核子武器，且最快15分鐘內即發射出去。
針對北韓擬打擊關島，美方已準備好先發制人的計畫，就等川普下達命令，將使用關島安德森基地的B-1B戰略轟炸機發起攻擊；報導稱，北韓約20個飛彈發射、試驗平台和技術保障設施可能成為轟炸的目標。
北韓核子計畫導致緊張情勢持續升高，外界查核川普對核武態度。根據財經內幕（Business Insider）網站報導，布萊爾稱動用核武的程序，首先是總統會與軍方領導人商議，然後做出決定。相關命令經過查證後，正式下達，接著由發射小組接手，最後將飛彈射出。
若威脅不急迫，那可能會花幾天時間進行發射準備。但如果處在衝突一觸即發下，若考慮以核武作為最後手段，那麼這個過程就會大幅加速，可能在15分鐘內就將飛彈射出。他還指出川普可在無其他人干預下，自行決定動用核武。
(中時電子報)
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