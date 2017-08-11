蔡英文沒戴臂章遭質疑不愛國旗？府：是沒提供

針對媒體報導「總統不愛國旗？」，文稱總統在日前兵推期間，將軍方配發迷彩外套國旗臂章「除下」一事。總統府表示，這次沒有提供人名條章外的佩章。

總統府指出，根據他們查證，此次兵推期間，軍方在現場為包括總統在內參與演習政府首長備便的數位迷彩外套，除胸前各有職稱與人名條章外，並未提供其他佩章，當然更沒有「除下」國旗佩章的問題

(中時)