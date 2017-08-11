林佳龍：2010年小英總統差點來選台中市長
（14：42更新）台中市長林佳龍11日在出席美國國際童玩節餐會時意外爆料，2010年台中市長選舉時，他曾向蔡英文總統建議，請她來選台中市長，「如果主席到台中來選，一定會感動台中人」，但後來她去選新北市長，派當時任民進黨秘書長的蘇嘉全親征台中，林佳龍說，他雖然坐轎變抬轎，但政治就是相挺相牽成，最後自己也順利選上台中市長。
林佳龍今天到美國矽谷取經，行程馬不停蹄，晚間在出席美國僑界舉辦的國際童玩節餐會時，全場上百名與會者，對台中市成為全台第2大城，紛紛恭喜林佳龍，台中市的發展潛力驚人。
林佳龍在致詞時也對自己在台中市深耕10年，終於有機會為台中打拚，其實好事多磨，他意外透露一段「小英總統差點來選台中市長」的故事。
林佳龍說，當時民進黨在5都布局市長參選的戰將，他向蔡英文建議，她應該來台中市選，會被台中這座城市所感動，但後來蔡英文沒辦法下來選，由蘇嘉全下來台中選，最後因為選舉起跑才半年時間，以輸不到3萬票飲恨，蘇嘉全之後也和蔡英文搭檔選副總統。
「相讓、相挺、相牽成！」林佳龍說，當初他承讓蘇嘉全，2014年他選台中市長時，蘇嘉全還出任他的競選總部主任委員，圓了讓自己有機會服務台中市民的夢想。
與會的新台灣國策智庫董事長吳榮義表示，看好林佳龍更上一層樓，不僅關心台中市府的市政，還有遠見把台中市產業發展，帶動矽谷和台灣連在一起，提高產業水準，現在他擔任台杉投資管理公司董事長，展開矽谷計畫帶動企業領袖，加強台灣和矽谷的關係，希望台灣也能以矽谷經驗，爭取更多合作機會。(美國加州報導)
(中時)
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