犯罪戰勝浪漫 法國2分鐘就一起入室盜竊案

提起法國，腦海裡浮現的，就是街頭咖啡座飄香，時尚男女行走街頭，充滿了浪漫氣氛。然而，近年來除了不時發生恐事件外，法國似乎也成了犯罪天堂。

據法國法國費加洛報（Le Figaro）網10日報導，官方數據稱，在近12個月內，法國共發生247394起入室盜竊案件，平均每兩分鐘就發生一起，較同期增加了4％。

報導稱，由於銀行與珠寶店等傳統目標加強了安保措施，因此民宅就成了歹徒首選。

巴黎市警察局日前在推特上警告民眾，要謹防入室盜竊。警方稱，單是在8月4日這天，巴黎及近郊6小時內就發生了6起入室盜竊案，建議民眾在出門度假前，要向轄區內警察通報，讓巡警加強巡邏其寓所。

此外，報導引述一項相關調查報告說，珠寶是盜賊的頭號目標，約有54％的案件和珠寶有關，遠超過音響設備，現金和電子設備。

根據官方數據，大巴黎地區盜賊尤其猖獗，2016年每1000處寓所就有9.2處遭入室盜竊。

法國政府為了因應這嚴峻形勢，近年來重拳出擊，致力培養專業人才，並成立反入室盜竊專門調查組，其中有8成案件獲得有效調查。《費加羅報》說，今年前7個月涉嫌入室盜竊的9899人已被警方指控。

(中時電子報)