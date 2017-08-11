啟明音樂夏令營 60視障生合奏令人陶醉
為了讓視障生發揮音樂天份，台中市啟明學校舉行為期4天的音樂夏令營，10日成果發表會洋溢一片歡樂氛圍，60名學員手持各式樂器上台，架式十足地盡情演出，台下父母及觀眾如癡如醉，堅信孩子們化缺陷為能量，期許在音樂上闖出一片天。
副市長張光瑤指出，扶輪社大力贊助經費，讓視障生能體驗與眾不同的音樂夏令營，並肯定孩子們的精采演出。校長羅瑞弘表示，多數視障生都有一個音樂夢，如何讓他們在學習過程中增加表演、練習的機會，加強與社會大眾的互動，是學校辦學積極努力的目標。
「全國視障生無限fun音樂夏令營」，自7日起一連4天在啟明學校登場，全台報名大爆滿，共有60名學生參加，由無限融合樂團TFP協助指導學生，透過接觸打擊及各種旋律樂器，在專業老師帶動及團練下，學習合奏樂趣，昨天成果發表會現場掌聲如雷，更讓視障學員增添自信心。
目前就讀淡江大學的黃靖騰，是一位罕見的視、聽障生，今年是第二次參加夏令營，透過啟明退休主任王明理的點字協助，克服障礙開心地與大家同樂，今年雖無法上台表演，他有信心明年一定要在成果展大顯鍵盤手功夫。
啟明學校表示，此次音樂夏令營活動，特別感謝扶輪社的大力支持，贊助所有的活動經費，讓視障生能夠盡情享受音樂饗宴，並在無限融合樂團的協助下，也獲得各界的捐贈，包括3支薩克斯風及1支長笛，還有支助學生學習小喇叭的費用。
(中時)
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