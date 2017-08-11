閻家驊涉賭今出庭 全案近期偵結

閻家驊出庭應訊。（陳志賢攝）

台灣啤酒籃球隊前總教練閻家驊，涉嫌自2015年起，利用天下運動網簽賭國內外賽事，今年2月被檢方依涉犯賭博罪諭令50萬元交保；台北地檢署今早再傳喚閻，釐清金流問題，訊後請回。據了解，全案近期將偵結，如閻認罪，檢方不排除做出緩起訴處分。

閻家驊今早在律師杜英達陪同下出庭應訊；據悉，閻態度良好，有問必答，庭訊約1小時後獲請回，面對記者詢問是否因涉賭前來開庭，閻僅微微點點頭，不願多談。

檢方調查，103年間，組頭蔡政倫與綽號「小柯」的男子共謀賭博牟利，由小柯提供天下運動網的管理者帳號、密碼給蔡政倫，蔡則藉此經營國內、外各種運動賽事的簽賭下注，如簽中，可依簽注金額獲取賭盤賠率之彩金，如未簽中，則賭資的95% 歸蔡政倫所有。

2015年11月，蔡政倫被海山警分局持搜索票查獲，去年5月被依賭博罪判處3月徒刑，可易科罰金確定。

警方清查帳冊後，發現閻家驊涉嫌自2015年起利用天下運動網簽賭美國職籃NBA、職棒大聯盟MLB等賽事，時任37屆瓊斯盃男子籃賽領隊的閻，甚至還涉及瓊斯盃賽事簽賭，警方將閻家驊函送新北地檢署偵辦，去年3月，新北檢移轉給北檢，檢察官發交刑事局調查。

今年2月8日，檢警搜索閻家驊、蔡政倫住所等6處，並約談閻、蔡到案，為釐清2人金流，另約談閻的盛姓女友及蔡妻作證，檢方訊後依涉犯賭博罪諭令閻50萬元交保，盛女、蔡女請回，蔡政倫則因未到案另行拘提；事後，閻辭去總教練一職。

(中時)