夜半豬臭味環繞 居民怨：親友不願回鄉久住

今早議員蔣月惠帶領40多名屏東佳冬鄉賴家村居民抗議。（周綾昀攝）

居民無奈訴說，這份豬屎臭何時才會終了。（周綾昀攝）

居民在養豬場前，綁上抗議白布條。（周綾昀攝）

今早議員蔣月惠帶領40多名屏東佳冬鄉賴家村居民，質疑村內一家養豬場廢水處理未合標、超養等，導致半夜不時冒出濃厚豬屎味，臭醒居民，造成媳婦、孫子都不願在家久住，要求加強改善豬糞水處理，否則遷場離開賴家村。

張姓、孫姓等居民氣憤地說，賴家村原本是個養老秘境，住了不少近百歲的鄰居，但近2年養豬場排放臭味，讓大家清晨相約去運動的景象再也看不到，家戶緊閉門窗，子孫回來也因半夜常常被臭醒，而不願久住，叫居民情何以堪。

村長賴仲達質疑，自從原負責人生病轉租給外地人經營後，環境每況愈下，養豬場究竟有沒有飼養許可，廢水處理是否合標，又有無超養問題？盼養豬場減少飼料量，改善並加強豬糞水處理，還給300多位村民呼吸新鮮空氣的權力，若做不到就遷場。

屏東農業處回應，該場為合格畜牧場，前負責人登記飼養980頭，但多只養300多頭，根據半年回報數量現約900頭，沒有超養問題。

屏東縣環保局局長魯台營表示，8日上午副局長曾率隊稽查，發現該畜牧場水汙染登記證已過期，卻未重新申請，雖污水處理設施運作狀況還不錯，但有部分溢流現象，因此將以水汙法開罰6至600萬元，並追繳水汙費。

魯台營指出，稽查當時臭味並沒有很重，若是半夜才有濃厚臭味，推估是排放水問題，居民可通報臭味出現時間與頻率，環保局將不定期前往稽查，未來若有公所普查到相關問題，應該要即時回報，民眾也可提出檢舉。

(中時)