戰明年縣長選舉？ 花蓮縣議長賴進坤：願承擔
花蓮縣議會議長賴進坤花蓮市服務處將於明天開幕，將持續開滿在每個鄉鎮，對於議長任期僅剩一年多「才」開始大動作成立服務處的動作引發外界揣測，被問及是否有意參選明年縣長選舉，他語帶保留表示「如果花蓮人認同、支持，我願意承擔責任、改變花蓮」。
國民黨籍議長賴進坤服務處將於明天開幕，招牌、佈置到今天還在趕工，賴透露，場地4月份就租好了，原訂6月份就要開幕，核發執照的花蓮縣政府因「行政程序卡到」，直到上星期五才拿到開工同意權，服務也是昨天才開始動工。
賴進坤透露，近日來勤走基層，改變花蓮人長期對縣府敢怒不敢言的現況，是他成立服務處的主因，提供民眾表達心聲的據點，預計今年陸續在花蓮13鄉鎮設立完畢，並於年底辦一場「誓師大會」。
因明年適逢花蓮縣長改選，賴大動作設立服務處，動機引發揣測，雖至今並未鬆口宣布參選，，賴指出，由於現階段變數很多，未來將會順應民意、順其自然，不排除任何可能，一心以振興花蓮為目標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。