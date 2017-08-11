戰明年縣長選舉？ 花蓮縣議長賴進坤：願承擔

國民黨籍議長賴進坤任期僅剩一年多「才」開始大動作成立服務處的動作引發外界揣測。（張祈攝）

花蓮縣議會議長賴進坤花蓮市服務處將於明天開幕，招牌、佈置到今天還在趕工。（張祈攝）

花蓮縣議會議長賴進坤花蓮市服務處將於明天開幕，將持續開滿在每個鄉鎮，對於議長任期僅剩一年多「才」開始大動作成立服務處的動作引發外界揣測，被問及是否有意參選明年縣長選舉，他語帶保留表示「如果花蓮人認同、支持，我願意承擔責任、改變花蓮」。

國民黨籍議長賴進坤服務處將於明天開幕，招牌、佈置到今天還在趕工，賴透露，場地4月份就租好了，原訂6月份就要開幕，核發執照的花蓮縣政府因「行政程序卡到」，直到上星期五才拿到開工同意權，服務也是昨天才開始動工。

賴進坤透露，近日來勤走基層，改變花蓮人長期對縣府敢怒不敢言的現況，是他成立服務處的主因，提供民眾表達心聲的據點，預計今年陸續在花蓮13鄉鎮設立完畢，並於年底辦一場「誓師大會」。

因明年適逢花蓮縣長改選，賴大動作設立服務處，動機引發揣測，雖至今並未鬆口宣布參選，，賴指出，由於現階段變數很多，未來將會順應民意、順其自然，不排除任何可能，一心以振興花蓮為目標。

(中時)