中市府擴大舉辦國際志工營 深入體驗泰雅部落生活

中市府擴大舉辦國際志工營，深入體驗大安溪泰雅的部落生活。（陳世宗翻攝）

台中市府社會局今年擴大舉辦國際志工營，共19個組織30個營隊；來自南韓、西班牙和墨西哥3位國際志工、4位台灣青年與1位雙崎部落的在地青年，於大安溪泰雅部落展開33天的生活體驗。社會局長呂建德指出，讓志工能夠深入社區，融入部落的生活並與居民互動，是很特別的回憶。

社會局指出，原住民深耕德瑪汶協會推動的「達觀部落共同廚房」，從921地震後就扎根在部落提供照顧服務，包括老人送餐、兒童課輔與青年陪伴等，也培力一群部落婦女在地就業。其所在會址租約將於明年初到期，蓋房子和搬遷成為協會重心。

原住民深耕德瑪汶協會，除長輩送餐必要的廚房空間外，照顧層面仍須考量兒童與長輩活動環境，也須規劃友善土地耕種與既有的產業發展，以回饋社區服務。

為使照顧工作繼續維持，原住民深耕德瑪汶協會與市府社會局合作，舉辦原住民部落工作營，主軸為搭建部落廚房，並獲市府公益彩券盈餘經費補助，使部落長輩送餐不斷炊；同時，經由一起生活，讓志工們認識大安溪沿線各部落、體驗泰雅編織和染布工藝，與居民互動、陪伴部落的兒童與長輩。

南韓志工Sun說，第一次在部落生活這麼久，體驗到很不一樣的部落生活，他也很喜歡這種人際關係互動緊密的溫暖。台灣志工Gordon也說，部落共食分享的文化深深打動自己，他從小到大很少有機會到別人家吃飯，但在部落卻是再自然不過的事情，很珍惜每一天和大家一起工作、吃飯的時間。

(中時)