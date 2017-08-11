進出冷氣房溫差過大 當心血壓忽高忽低

夏日熱浪滾滾，高血壓患者特別要注意，進出冷氣房對血管造成的負擔。(圖片／鍾士為)

從炙熱的戶外馬上進入低溫涼爽的冷氣房，血管容易因冷熱溫差過大，由擴張突然收縮，連帶的使血壓驟然改變。血壓高高低低恐將提高腦中風的機率；而且高血壓長期控制不良，全身血管、器官都有病變的風險，動脈阻塞、冠心症、眼底視網膜病變、腎臟衰竭等疾病將隨之而來。

因此，建議室內冷氣溫度最好維持在26度，避免因溫差過大對血管帶來危害。

此外，夏天流汗流太多，人體在脫水的狀態下，血液較黏稠、血流較緩慢，若血壓控制不當，可能會有梗塞型中風或心肌梗塞的危機，「千萬不可輕忽補充水分的重要性，」書田泌尿科眼科診所家醫科主任醫師康宏銘提醒。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)