四川強震 福原愛4個字感動全中國
中國大陸四川省風景區九寨溝發生強震，日本桌球美女福原愛在微博寫下「四川(雙手合十圖)(蠟燭圖)」祈福，在短短24小時內，擄獲了超過1萬個「讚」，日媒今以此報導，標題為〈四川地震 福原愛簡短祝福 感動全中國(網友)〉。
九寨溝8日發生規模7.0強震，至少造成19死、343傷，多處公路坍方，約有6萬名遊客，正從當地撤離。福原愛9日在微博發言，為災民加油、打氣，至今已獲得1.2萬個讚，足見小愛在大陸的高人氣。
網友看到小愛留言，有的說：「第一個……外國友人的祈福。」、「來自日本人的祈福呢」、「畢竟，愛醬是中國媳婦啊！」、「不，我早已把她看成東北人」、「同時也是一個東北人或台灣媳婦的祈福。」，還有人打臉樓上：「不是，第一個是蒼井空(日本前AV女優)。」
福原愛小時候到大陸各地長期練球，能說一口流利漢語，東北等各地口音均會，深得大陸人喜愛。去年嫁給台灣桌球帥哥江宏傑後，福原愛在台灣人氣激增，於台、日、陸三地都有為數可觀的粉絲，人氣爆棚。
(中時電子報)
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