中國新歌聲收視屢開紅盤　12強決戰登場爭奪鳥巢門票

《中國新歌聲》邀請哈林（左起）、那英、汪峰、周杰倫組成超強導師陣容。(中天提供)

中天綜合台36頻道5月27日起每周六晚間8點推出的歌唱選秀節目《中國新歌聲》第一季，邀請大咖歌手「哈林」庾澄慶、周杰倫、那英、汪峰組成超強導師陣容，駕著最新改版的「導師戰車」挑選學員，全新「選法」令人耳目一新，開播以來收視率屢創新高，4歲以上平均收視率一度達到1.25，最高收視達1.6。本周(8/12)即將迎來12強對決，經過殘酷的分組淘汰賽，僅6位選手可唱進於鳥巢舉辦的總決賽，最後周杰倫戰隊學員向洋獲得第一名晉級機會，周杰倫還自誇：「我選歌都有針對評審，導師在這邊應該要掌聲。」隸屬那英戰隊、年齡最小的李佩玲也以人氣歌曲《我知道你很難過》一曲成功搶進六強，卻也因為「年紀小」是否能詮釋悲傷情歌，引發論戰。

哈林。(中天提供)

那英有感而發地說，李佩玲讓她回憶起20幾歲唱《白天不懂夜的黑》，「老實說我沒有感受，是因為有天賦，我自己可以駕馭」，至於為什麼這幾年唱這首歌，像是另一個人在唱，是因為經歷不同，對一首歌有天翻地覆的認識。那英認為，李佩玲這樣的年紀，有時候無法詮釋，周杰倫抱持不同看法：「雖然她很年輕，但還是有聽到感情的部分，所以我覺得不用在乎人要不要有歷練，或者要談一場轟轟烈烈的戀愛。」那英打斷說：「有些事情我跟你立場不一樣，你若讓她如果唱太悲的歌，你沒辦法入戲。」汪峰出聲緩頰：「我覺得唱很好，只是要怎麼看待，她在這樣一個重要場合表演，本身就是一種超強實力。」哈林則笑兩人愛老王賣瓜：「一個要掌聲，一個說自己有天賦。」狂吐槽兩人，笑翻全場。

此外，為回饋觀眾，即日起至8月15日止，舉辦《中國新歌聲決戰12強》預測活動，只要上中天綜藝攏底家臉書粉絲團，點選GIF圖檔並將喜歡的選手截圖上傳至指定貼文，並留言分享，即可獲得精美禮物，詳情請上中天綜藝攏底家粉絲專頁。

周杰倫擔任中國新歌聲第一季導師。(中天提供)

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(8/12)晚間8點《中國新歌聲》播出。

(中時電子報)