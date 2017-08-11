背部全裸照曝光 余皓然：哪來的勇氣
藝人余皓然與王中平結婚20年，目前育有1子1女，婚後幾乎淡出螢光幕的她，將生活重心全放在家庭上，昨天在臉書曬出六年前上節目的照片，只見她背部全裸難得展露性感一面，讓網友直呼太火辣了。
余皓然臉書曬出六年前工作照，只見她背部全裸僅穿一件極短牛仔褲，火辣身材可說是表露無遺，接著再用嫵媚眼神望向鏡頭，更增添幾分熟女韻味，不過她表示收到工作人員傳來這張照片時，腦海浮出的念頭就是「我當時哪裡來的勇氣」，也讓她感嘆「膽子是隨著年紀遞減」，不過網友則是一致正評肯定，大讚「美魔女來著」、「還是很有本錢露」。
(中時電子報)
關鍵字： 余皓然
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