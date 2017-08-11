美防長：與北韓開戰將是災難

美國國防部長馬提斯10日警告，和北韓開戰將是一場「災難」，並表示外交努力已經見到成效。

新加坡《聯合早報》稱，馬提斯在加州的一場活動上說，他的任務和職責是在必要時讓軍事選項準備就緒，但他強調，美國當前的努力聚焦於外交。

馬提斯說，「美國的努力以外交為主導，而且正在取得外交成果，這正是此刻我想要說的。」他指出：「戰爭造成的悲劇是眾所皆知的，除了這將是場災難的事實之外，無須其他的描述。」

馬提斯發表這番評論之前，美國總統川普剛向北韓發出最新警告。川普表明，如果北韓膽敢攻擊美國及其盟友的話，就得「非常非常緊張」，因為平壤將「遭遇他們從未想過會發生的事情」。

(旺報)