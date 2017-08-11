黃世銘等評鑑資料 檢評會拒給司改會有理

原最高檢察署特偵組，2013年9月揭露立委柯建銘涉及關說爆發監聽疑雲，前檢察總長黃世銘等人，被聲請向「檢察官評鑑委員會」進行評鑑，民間司改會事後向檢評會申請閱覽卷宗被拒，打行政訴訟，案經最高行政法院審理後，認為依法官法、檢察官評鑑辦法等規定，相關檔案料和會議紀錄不能對外提供和公開，維持台北高等行政法院，檢評會拒給司改會資料於法有據的判決，駁回司改會上訴確定。

當初被評鑑的檢察官包括黃世銘、前特偵組組長楊榮宗、前特偵組檢察官鄭深元、前台灣高檢署檢察長陳守煌、前高檢署檢察官林秀濤；司改會想閱覽的資料，包括偵查資料、黃世銘等5人的陳述意見逐字稿，及評委們決議時的選票。

司改會2013年12月23日向檢評會申請閱覽、抄錄、複製黃世銘等人的評鑑檔案等42項資料，2014年2月被檢評會以「檔案不得作為審議評鑑以外目的使用」拒絕，司改會向法務部訴願被駁回，提行政訴訟。

北高行認為，依檢評會檢察官評鑑實施辦法，檢評會委員、幕僚及與會人員因職務上機會知悉會議內容的人，對討論事項、會議內容和過程、評鑑決議書等，於決議書發送前、後，均應保守秘密，不得對外發表言論，另法官法第41條也規定，法官評鑑委員會得為必要的調查，或通知關係人到會說明；調查所得資料，除法令另有規定，不得提供其他機關、團體、個人或供人閱覽、抄錄。

司改會申請閱覽、複製的檔案，是檢評會受理司改會及法務部請求的評鑑個案，包含偵查中的卷證影本，相關資料由特偵組、台北地檢署偵辦中，依刑事訴訟法偵查不公開規定，檢評會拒絕讓司改會調閱並無不法。另外，黃世銘等人被調查的陳述意見與委員的決議選票，也與公共利益無涉，檢評會拒給司改會資料並無違誤。

司改會收到敗訴判決，扣除17項與偵查案件有關資料放棄調閱聲請後，就選票等25項資料上訴最高行政法院，今(11)日判決上訴駁回，全案定讞。

(中時)