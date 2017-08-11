美韓國安高層11日通話 重申緊密合作承諾

朝鮮半島緊張局勢升高，美韓雙方國安高層11日進行通話交換局勢看法。

韓聯社11日稱，韓國總統府青瓦台發言人朴洙賢當天在記者會上表示，青瓦台國家安保室長鄭義溶上午和美國國家安全事務助理麥克馬斯特通電話，就北韓連日挑釁的應對方案交換意見。

朴洙賢指出，雙方從上午8時40分起進行時長約40分鐘的電話會談，就北韓挑釁加劇韓半島和周邊地區緊張以及相關應對方案進行磋商。雙方重申了為確保兩國國民和國家安全在各階段應對措施方面保持緊密透明合作的承諾。

朝鮮人民軍戰略軍9日宣稱考慮使用中程彈道飛彈包圍射擊關島周邊的作戰方案，朝鮮人民軍戰略軍司令金洛兼10日公布，正在考慮發射4枚「火星-12」中程彈道飛彈對關島周邊進行包圍射擊的作戰方案。金洛兼稱，計劃到8月中旬擬定完成作戰方案，隨後向「共和國核武力總司令」（指金正恩）報告，保持待命狀態。

(旺報)