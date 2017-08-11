美女子業餘賽 13歲吳佳晏創賽史最年輕晉8強
裙襬搖搖逐夢計畫培育的13歲明日之星吳佳晏，今(11日)在全美女子業餘高球第1大賽「美國女子業餘錦標賽」第2天連闖2關，晉級闖進8強賽，成為1895年以來賽史最年輕晉級8強球員。
前球后曾雅妮，14歲時曾參加這場全球女子業餘大賽，吳佳晏比曾雅妮小1歲，且曾雅妮當年止於32強，吳佳晏則寫下賽史最年輕球員晉級8強紀錄。
吳佳晏第2天先在32強戰，出戰加州地主選手，苦戰至第19洞辛苦以 「贏1洞」勝出，緊接著在16強戰迎戰德州選手，戰至第17洞就以「贏3洞」晉級8強，將在明凌晨4時50分，迎戰至少大她5歲的NCAA好手史蒂芬森，她也是本屆的第10種子球員，對吳佳晏實力與抗壓力，是一大考驗。
台灣選手除了吳佳晏，還有林子涵晉級32強，可惜她在今32強戰打到第10洞就以「輸9洞剩8洞」被落敗。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
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