仿冒釣魚商品 僅售市價4分之1

保二總隊刑警大隊查獲仿冒釣魚周邊商品500餘件。（王揚傑攝）

原廠公司人員提供辨識真品及仿冒品方法，左為真品剪裁精細，右為仿冒品則十分粗糙。（王揚傑攝）

從事釣魚休閒活動人口眾多，周邊商品暢銷，保安警察第二總隊刑事警察大隊日前於知名拍賣網站，發現有賣家以遠低於市價價格販售知名品牌「DAIWA」、「SHIMANO」釣魚周邊商品，經確認為仿冒品後，持彰化地方法院搜索票至彰化二林鎮31歲陳姓男子住處搜索，起獲仿冒商品500餘件，訊後以違反商標法將陳嫌函送偵辦。

陳嫌供稱，相關商品係向大陸網路購物平台採購，以真品市價的1/4販售，真品救生衣1件市價約6000元，仿冒品僅售1500元，迄今已經營7到8個月，每月營業額約20萬元。

原廠公司表示，仿冒品救生衣內裝使用浮力較差的劣質泡棉，消費者穿著時若不慎落水，恐無法保障安全。

(中時)