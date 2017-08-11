越獄不成 兄弟檔罪加一項

「越獄」影集真實版！一對洪姓兄弟檔計畫以削尖竹筷、塑膠衣架挾持醫護人員越獄，但大哥發現在戒護區內脫逃機會不對而暫緩行動；弟弟十分衝動堅持行動，今年5月徒手挾持女藥師企圖脫逃，但在衛生科內就被制伏，依脫逃罪嫌起訴；大哥雖獲不起訴，在看守所內部加強控管。

起訴書指出，因強盜罪羈押在台中看守所的洪益成，及因槍砲案羈押在同舍房的洪敏銓，因為都姓洪而往來較密切，兩人共謀以磨尖竹筷及塑膠衣架挾持醫護人員，趁機逃獄，事先在舍房內輪流磨竹筷2根，及準備好塑膠衣架藏好備用。

5月1日當天，兩人按計畫裝病在舍房報病號，伺機觀察脫逃機會，洪敏銓發現病號不是戒護到外面醫院就診，當天都是安排在衛生科，由外來的中國附醫醫師看診，且在戒護區內逃脫機會不大，告知洪益成暫時放棄計畫，擇日再說。

但洪益成早把1根竹筷藏在褲襠，按耐不住，上廁所後突然闖進衛生科，徒手勒住謝姓女藥師頸部，意圖要求其他人讓路，衛生科內管理員、實習員，立即衝上來制伏，整個越獄行動不到1分鐘結束。

案發後，所方在洪益成身上搜出竹筷1根，又在舍房內搜出另根竹筷及塑膠衣架。

檢察官認為洪敏銓中途已放棄脫逃意圖，該次脫逃行為是洪益成自行起意，僅依脫逃罪嫌起訴他；洪敏銓則由看守所內部加強控管。

(中時)