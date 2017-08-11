「中華台北」惹議 游梓翔：他們是看「中華」不順眼

游梓翔大學教授諷刺表示，蔡總統會忘記關空調、脫長袖上衣。絕對不會忘記一次都不能寫到「中華隊」。（截自游梓翔臉書）

世大運的「中華台北」名稱引發部份人士不滿，世新大學教授游梓翔11日在臉書發文認為，與其吵台北，為何不大聲喊出中華隊？他並直指，「對一心要炒作台獨、讓政治介入體育的人，看到中華台北就是不順眼」，他認為，他們嘴上說是看「台北」不順眼，他們真正看不順眼的根本是「中華」。

游梓翔批評，為世大運「中華台北」名稱吵得不可開交的人，不知是真不懂國際現實，還是想炒作政治騙騙選民。他認為，理解這題目其實不困難，「中華台北」是台灣參與奧運活動的「正式名稱」，「台灣」則是他人稱呼我們的「慣用名稱」，或是其中最大島嶼的「地理名稱」。

至於正式名稱為何不是「台灣」？游梓翔認為，一心要搞台獨，煽動民眾情緒的人，「或許故意裝傻」，但關鍵就是因爲這個原本單純的名稱，可能在體育活動中被台獨人士政治化。

他表示，為了盡力排除政治干擾，才有了「中華台北」，或許這不是我們最滿意的名稱，但是這是可以讓體育不被政治干擾的最好名稱。

另外，世大運這次引起高度關注的簡介用句，例如「Introduction of Our Island-Chinese Taipei」（介紹我們的島嶼—中華台北）以及「Chinese Taipei is long and narrow」（中華台北又長又細）其實是把「正式名稱」和最大島的「地理名稱」混淆的錯誤。

他指出，正確的寫法應該是「中華台北的島嶼群」（Chinese Taipei: Introduction of our Islands），因為我們不只一個島，除了最大的台灣，還有澎湖，金門、馬祖、蘭嶼、綠島；至於「又長又細」，因為是在描述最大島的地理，主詞當然應該是台灣，而且用「又長又細」形容台灣確有商榷必要，但何必政治炒作？

游梓翔直指，對一心要炒作台獨，並讓政治介入體育的人，看到「中華台北」就是不順眼，他們嘴上說是看「台北」不順眼，說我們又不是只有「台北」一個城市，但用「華盛頓」稱呼美國、「莫斯科」稱呼俄羅斯，並沒有那麼罕見。

他認為，這些人真正看不順眼的根本是「中華」，我們數十年來慣稱的「中華隊」，某些政治人物或媒體不說就是不說。「中華隊」當中並沒有你們說的不順眼的「台北」呀，為何不說？「蔡總統、時代力量，還有為了名稱大吵特吵干擾體育的人，大聲喊出中華隊我聽聽看。」

(旺報)