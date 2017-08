「中華台北」惹議 游梓翔：他們是看「中華」不順眼

游梓翔大學教授諷刺表示,蔡總統會忘記關空調、脫長袖上衣。絕對不會忘記一次都不能寫到「中華隊」。(截自游梓翔臉書)

世大運的「中華台北」名稱引發部份人士不滿,世新大學教授游梓翔11日在臉書發文認為,與其吵台北,為何不大聲喊出中華隊?他並直指,「對一心要炒作台獨、讓政治介入體育的人,看到中華台北就是不順眼」,他認為,他們嘴上說是看「台北」不順眼,他們真正看不順眼的根本是「中華」。

游梓翔批評,為世大運「中華台北」名稱吵得不可開交的人,不知是真不懂國際現實,還是想炒作政治騙騙選民。他認為,理解這題目其實不困難,「中華台北」是台灣參與奧運活動的「正式名稱」,「台灣」則是他人稱呼我們的「慣用名稱」,或是其中最大島嶼的「地理名稱」。

至於正式名稱為何不是「台灣」?游梓翔認為,一心要搞台獨,煽動民眾情緒的人,「或許故意裝傻」,但關鍵就是因爲這個原本單純的名稱,可能在體育活動中被台獨人士政治化。

他表示,為了盡力排除政治干擾,才有了「中華台北」,或許這不是我們最滿意的名稱,但是這是可以讓體育不被政治干擾的最好名稱。

另外,世大運這次引起高度關注的簡介用句,例如「Introduction of Our Island-Chinese Taipei」(介紹我們的島嶼—中華台北)以及「Chinese Taipei is long and narrow」(中華台北又長又細)其實是把「正式名稱」和最大島的「地理名稱」混淆的錯誤。

他指出,正確的寫法應該是「中華台北的島嶼群」(Chinese Taipei: Introduction of our Islands),因為我們不只一個島,除了最大的台灣,還有澎湖,金門、馬祖、蘭嶼、綠島;至於「又長又細」,因為是在描述最大島的地理,主詞當然應該是台灣,而且用「又長又細」形容台灣確有商榷必要,但何必政治炒作?

游梓翔直指,對一心要炒作台獨,並讓政治介入體育的人,看到「中華台北」就是不順眼,他們嘴上說是看「台北」不順眼,說我們又不是只有「台北」一個城市,但用「華盛頓」稱呼美國、「莫斯科」稱呼俄羅斯,並沒有那麼罕見。

他認為,這些人真正看不順眼的根本是「中華」,我們數十年來慣稱的「中華隊」,某些政治人物或媒體不說就是不說。「中華隊」當中並沒有你們說的不順眼的「台北」呀,為何不說?「蔡總統、時代力量,還有為了名稱大吵特吵干擾體育的人,大聲喊出中華隊我聽聽看。」

(旺報)