孩童參訪警分局 看到拘留室全說要乖乖
70名小朋友11日參訪大甲警分局，員警陳佩慧、林明嘉、洪佩君介紹警察工作內容、警察服制、警用裝備，好奇的孩子聚精會神聆聽，聽到不乖要被關在拘留室，紛紛直喊「我不要！」
小朋友今天上午滿懷雀躍前往警分局，一進門即好奇的東摸摸西瞧瞧，員警除口頭說明講解外，並讓學童實際接觸警用裝備，並向學童宣導碰到壞人要打「110」、家暴等婦幼事件打「113」、詐騙事件則撥「165」請求協助處置。
此外，亦安排參觀候詢室行程，由偵查隊偵查佐張榮祥教育守法觀念，告訴學童們如果不守法做壞事就會被關在候詢室內不能回家，學童們一個個嚇得目瞪口呆，表示一定要守法聽話，得到最好的守法教育成效。
現場特別準備小禮物，精心安排有獎徵答活動，讓本次參訪之預防犯罪宣導內容於學童中留下深刻的印象。學童們對於平日即在身旁之派出所，第一次進入派出所之初體驗，並實際參訪瞭解警察工作事項後，不禁異口同聲地說：「警察叔叔、阿姨你們工作好辛苦喔，加油！」
(中時)
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