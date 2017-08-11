警察為路邊老奶奶這麼做 黑人全紀錄感動5萬人
黑人陳建州與老婆范瑋琪私下熱心公益，也期盼無論自己或他人都能散發正能量，讓這個世界更美好，他昨晚在臉書po文，表示當天下午時分帶著兒子飛飛去散步，意外在街角看見一名年輕員警默默守護路邊老奶奶，他拍下全程分享到社群網站上，直呼受到鼓舞，也感動了上萬網友。
黑人貼影片表示，當天帶著兒子外出散步，看到一名警察站在一個老奶奶身旁，遲遲沒有離去，一直關心著老人家，原來推著助走器的老奶奶正在路邊休息，員警看她行動不便，擔心她走在路上會被車撞，直到確定她能自行回家後才離開，之後黑人也上前詢問老奶奶需不需要幫忙護送，老奶奶才起身慢慢離去。
沒想到之後這名警察折了回來，詢問能不能跟黑人要個簽名，黑人欣然答應，還稱讚他「很棒喔」，只見這名年輕員警害羞地回應：「沒有啦，就跟她閒聊一下子」，黑人事後po文直呼：「警察勤務非常的忙碌也很危險，但還是願意發自內心的去為人民服務！真的很感動⋯」。
黑人也表示，現在的社會氛圍對警察有很大的誤解和曲解，其實很多年輕人跟他們的家人，不希望自家孩子投身這個不被尊重的職業，「今天這個年輕警察所做的一切，除了照顧了老奶奶之外、也讓社會有更多的溫暖和希望，同時也從他身上鼓舞了我們的下一代！」，也希望大家能給「人民保姆」支持與鼓勵，表示有這樣的正面能量，「教育可以不一樣」。
(中時電子報)
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