白宮也將陷入無冷氣窘境 川普決定遠離辦公
據美國白宮網站（White House）報導，白宮副發言人沃特（Lindsay Walters）於記者會上宣布，由於白宮西側將進行大規模施工，未來2週將沒有冷氣可吹，不僅記者會地點要改變，就連幕僚人員的辦公地點也要移轉。而總統川普（Donald Trump）呢？早在新聞發布前，早就離開悶熱的華府，前往紐澤西州的高爾夫球場渡假，下週則移動至紐約豪宅，繼續享受他的假期並躲開無空調的白宮。面對這個窘境，沃特還自嘲地表示，「兩星期沒有冷氣，我相信沒有人（包含總統），能有毅力堅守在均溫高達37度的華府工作。」
Working hard from New Jersey while White House goes through long planned renovation. Going to New York next week for more meetings.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月7日
擁有百年歷史的白宮，目前所使用的冷暖空調系統，是27年前裝設的機器，在一年365天、每天24小時不停歇的運轉下，最終還是支撐不住。其實早在2014年，聯邦總務管理局（General Service Administration）就已評估並擬出197萬美元（約5,970萬台幣）更換空調設備的方案，卻一直到去年秋季，才由前總統歐巴馬（Barack Obama）批准。白宮本次大整修，除了空調設備更新外，川普還將重新粉刷牆壁和更換各廂房內的地毯，好讓白宮更煥然一新。
有趣的是，川普絕非最怕熱的美國總統，根據白宮歷史協會（White House Historical Association）的整理，詹森（Lyndon Johnson）在任期間，幾乎每晚都將冷氣溫度調到很低，好讓自己和家人能舒服地入睡，而兩個最不怕熱的總統，分別是小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）和尼克森（Richard Nixon），小羅斯福不愛吹冷氣，即使夏天酷熱時節，他也是開窗並穿著短袖襯衫辦公；而尼克森更奇特，即使白宮外高溫難耐，他依然會在房間升起火爐。而誰是第一個在白宮吹冷氣的總統？答案是第20任的加菲爾德（James A. Garfield），於1881年的夏天，由海軍工程師裝設於白宮房間內。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範