白宮也將陷入無冷氣窘境 川普決定遠離辦公

因為白宮施工無冷氣，川普在消息發布前，就趕緊逃離至外地避暑了。（圖/美聯社）

據美國白宮網站（White House）報導，白宮副發言人沃特（Lindsay Walters）於記者會上宣布，由於白宮西側將進行大規模施工，未來2週將沒有冷氣可吹，不僅記者會地點要改變，就連幕僚人員的辦公地點也要移轉。而總統川普（Donald Trump）呢？早在新聞發布前，早就離開悶熱的華府，前往紐澤西州的高爾夫球場渡假，下週則移動至紐約豪宅，繼續享受他的假期並躲開無空調的白宮。面對這個窘境，沃特還自嘲地表示，「兩星期沒有冷氣，我相信沒有人（包含總統），能有毅力堅守在均溫高達37度的華府工作。」

Working hard from New Jersey while White House goes through long planned renovation. Going to New York next week for more meetings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月7日

擁有百年歷史的白宮，目前所使用的冷暖空調系統，是27年前裝設的機器，在一年365天、每天24小時不停歇的運轉下，最終還是支撐不住。其實早在2014年，聯邦總務管理局（General Service Administration）就已評估並擬出197萬美元（約5,970萬台幣）更換空調設備的方案，卻一直到去年秋季，才由前總統歐巴馬（Barack Obama）批准。白宮本次大整修，除了空調設備更新外，川普還將重新粉刷牆壁和更換各廂房內的地毯，好讓白宮更煥然一新。

據傳第一個在白宮吹冷氣的總統是第20任的加菲爾德。（圖/美國國會圖書館）

有趣的是，川普絕非最怕熱的美國總統，根據白宮歷史協會（White House Historical Association）的整理，詹森（Lyndon Johnson）在任期間，幾乎每晚都將冷氣溫度調到很低，好讓自己和家人能舒服地入睡，而兩個最不怕熱的總統，分別是小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）和尼克森（Richard Nixon），小羅斯福不愛吹冷氣，即使夏天酷熱時節，他也是開窗並穿著短袖襯衫辦公；而尼克森更奇特，即使白宮外高溫難耐，他依然會在房間升起火爐。而誰是第一個在白宮吹冷氣的總統？答案是第20任的加菲爾德（James A. Garfield），於1881年的夏天，由海軍工程師裝設於白宮房間內。

(中時電子報)