趙薇豪華廚房曝光 網驚「可能比你家客廳大」
趙薇近來和媽媽在節目《中餐廳》中，出現母女倆在自家廚房料理的畫面，不僅廚藝備受關注，另外引起注意的還有那豪華的餐廳，不僅有著超大中島，寬敞的空間讓不少網友驚呆，直呼「可能比你我家客廳都還要大！」
趙薇和黃曉明主持的《中餐廳》，不畏抄襲聲浪，收視告捷，而近來趙薇和媽媽在自家餐廳中料理的畫面曝光後，許多人更感興趣的是那明亮寬敞的超大餐廳，不少人驚呼自家客廳都沒這麼大，可也有人懷疑這僅是趙薇媽媽的餐廳，「趙薇的恐怕更大！」
只是另一方面，先前相當注重隱私的趙薇，在這次畫面曝光後也被質疑「別再說被狗仔偷拍」，網友看法兩樣情。
(中時電子報)
關鍵字：趙薇
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