1刮2集3抽獎 中市府用行動支持視障按摩
「一按下去全身都放鬆了！」台中市政府勞工局為增加視障按摩能見度，今年首次舉辦視障按摩據點聯合行銷活動，只要在8/11日至10/31日期間，單次消費滿300元就送刮刮卡，有機會刮中大獎；集滿「視障按摩尚讚」6個字還可兌換全聯禮券等，藉此促進民眾對視障按摩服務的消費意願。
市府勞工局今日舉行宣傳記者會，由副市長張光瑤與勞工局長黃荷婷一同宣布活動開跑，同時慶祝新設的新市政大樓「視障按摩便利站」開幕。張光瑤表示，大家覺得身體僵硬痠痛去按摩一下可舒服很多；選擇人力按摩可以斟酌力道、對症下藥。
勞工局長黃荷婷說，市府一直致力推動視障朋友職業訓練及就業輔導，為讓更多人知道視障按摩是個非常棒的體驗；今年透過刮刮卡方式行銷，提供許多精美獎項，希望引起市民朋友的興趣，為視障朋友增加更多客源。視障朋友專業技術豐富、穩定性高，接受視障按摩真的可讓身心放鬆。
黃荷婷指出，市府持續輔導改善按摩據點的設備、促進環境整潔、設置溫暖燈光等，提升按摩據點舒適度，「就好像回到家裡一樣」；希望所有市民朋友都可以前往按摩據點體驗，用行動支持視障朋友們，肯定他們的專業，增加他們的工作機會及收入。
為支持視障按摩產業，市府勞工局設計了「台中市視障按摩據點分布圖」！只要透過APP查詢，就可知道所在地附近哪裡有視障按摩站，隨時都可以去享受服務；希望民眾可多加支持視障按摩，也期待視障按摩行業越來越興盛，改善視障朋友的生活。
(中時)
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