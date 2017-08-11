解除限電反更省電　林全：天候因素

限電禁令昨日解除，不過解除限電後尖峰用量電反而減少，對此林全解釋是部分地區降雨，用電量減少。（李忠一攝）

行政院要求各機關限電、關冷氣，引發部分地方反彈，昨禁令解除，全台的尖峰用電量反而減少，形成解除限電反而更省電的現象。林全今天（11日）赴宜蘭時解釋，是因為昨部分地區降雨、氣溫降下來，讓用電量減少。

對於台灣電網脆弱，一個颱風就讓台灣面臨限電危機，對此林全表示，和平電廠的電塔倒塌事故，已請台電檢討台灣整個供電網路的韌性；台電有給和平電廠建議，希望他們還要再建一個備用線路，不要因為單一線路有問題，就造成供電全面中斷。

林全表示，台灣整個電網韌度要能夠重新強化，過去做的不足部分未來需要有「補償計畫」，補償計畫大部分是工程問題，只要時間夠應該都可以解決。

(中時)