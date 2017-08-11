別再塞！虎航冬季促銷本月14日搶票
台灣虎航於上月25日開放2017年冬季航班搶票，但因新上線的官網流量過大，緊急停止銷售。台灣虎航11日宣布，8月14日起將重新開放銷售，這次分成4波促銷，最低599元起，搶購輸入促銷代碼還可再享88折優惠，回饋廣大支持台灣虎航的旅客。
重新開放銷售時程如下：
第一波促銷 期間：2017年8月14日上午10:00起至2017年8月15日晚間23:59止。 促銷航線：桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$599起；桃園-曼谷廊曼單程未稅早鳥促銷優惠價NT$1,299起。
第二波促銷 期間：2017年8月17日上午10:00起至2017年8月18日晚間23:59止。 促銷航線：桃園-濟州島單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$999起；桃園-仙台、桃園-函館單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,599起。
第三波促銷 期間：2017年8月21日上午10:00起至2017年8月22日晚間23:59止。 促銷航線：桃園-名古屋單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,199起；桃園-東京成田、桃園-東京羽田、高雄-東京成田單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,299起。
第四波促銷 期間：2017年8月24日上午10:00起至2017年8月25日晚間23:59止。 促銷航線：桃園-岡山、桃園-福岡單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,199起；桃園-大阪關西、高雄-大阪關西單程未稅早鳥促銷優惠價為NT$1,299起。
(中時)
關鍵字：虎航冬季促銷
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