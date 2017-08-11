肖想穿潮鞋 新竹幹鞋哥GG了

幹鞋哥偷走要價4500元的武士鞋。（徐養齡翻攝）

幹鞋哥穿走潮鞋回到套房。（徐養齡翻攝）

新竹市1名蔣姓潮男，相中知名運動品牌的白色「武士鞋」，但因手頭緊遲沒購入，上月回租屋大樓時，剛好撞見1名工程師房客將同款鞋放在門外，竟大剌剌直接穿走，工程師報警協尋，雖成功拿回原價4500元的潮鞋，但鞋子惡臭髒汙，氣得他對幹鞋哥提出刑、民事告訴。

警方調查，20歲蔣姓幹鞋哥從中部到新竹市當服務生，在東區1處大樓套房租屋，平常打扮入時，喜歡穿潮衣潮褲出門，上月看上1雙全白色「武士鞋」，與他愛穿的黑色潮褲超搭，當下雖心動不已，但因要價3000多元，掏荷包時又猶豫下來。

上月22日上午，幹鞋哥上完夜班回到家，經過樓下1間黃姓工程師的套房前，意外發現門口就放著他肖想多時的武士鞋，忍不住套上腳試穿，愈看愈喜歡竟直接「穿走」，開心地搭上潮衣潮褲外出逛街。

黃姓工程師當天下班時，發現門口的武士鞋不翼而飛，急得在套房走廊來回尋找，只好報警幫忙找鞋，警方據報趕抵，觀察大樓地形，認為1樓有公用大門，一般民眾進入機率不高，研判是同棟房客涉犯。

經警方聯繫房東，過濾監視器畫面，果然發現蔣男大搖大擺將武士鞋穿走，及進出套房的關鍵畫面，經約談到案，蔣男乖乖交出鞋子，但鞋面已被他穿得汙黑，甚至帶了異味，工程師心疼又氣憤，指這雙鞋花了他4500元，才穿沒多久就被偷，決定要提告求償。

(中時)