肖想穿潮鞋 新竹幹鞋哥GG了
新竹市1名蔣姓潮男，相中知名運動品牌的白色「武士鞋」，但因手頭緊遲沒購入，上月回租屋大樓時，剛好撞見1名工程師房客將同款鞋放在門外，竟大剌剌直接穿走，工程師報警協尋，雖成功拿回原價4500元的潮鞋，但鞋子惡臭髒汙，氣得他對幹鞋哥提出刑、民事告訴。
警方調查，20歲蔣姓幹鞋哥從中部到新竹市當服務生，在東區1處大樓套房租屋，平常打扮入時，喜歡穿潮衣潮褲出門，上月看上1雙全白色「武士鞋」，與他愛穿的黑色潮褲超搭，當下雖心動不已，但因要價3000多元，掏荷包時又猶豫下來。
上月22日上午，幹鞋哥上完夜班回到家，經過樓下1間黃姓工程師的套房前，意外發現門口就放著他肖想多時的武士鞋，忍不住套上腳試穿，愈看愈喜歡竟直接「穿走」，開心地搭上潮衣潮褲外出逛街。
黃姓工程師當天下班時，發現門口的武士鞋不翼而飛，急得在套房走廊來回尋找，只好報警幫忙找鞋，警方據報趕抵，觀察大樓地形，認為1樓有公用大門，一般民眾進入機率不高，研判是同棟房客涉犯。
經警方聯繫房東，過濾監視器畫面，果然發現蔣男大搖大擺將武士鞋穿走，及進出套房的關鍵畫面，經約談到案，蔣男乖乖交出鞋子，但鞋面已被他穿得汙黑，甚至帶了異味，工程師心疼又氣憤，指這雙鞋花了他4500元，才穿沒多久就被偷，決定要提告求償。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。