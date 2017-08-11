需量競價 公民團體：台電無疑在圖利財團

中時
中國時報記者/
公民團體：需量競價 台電無異在圖利財團
環保、公民團體質疑台電用需量競價的方式圖利財團。（廖德修攝）
環保團體
桃園在地聯盟理事長潘忠政（左起）、綠色消費者基金會秘書長方儉、台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠、媽媽監督核電廠理事長徐光蓉等人出席。（陳信翰攝）

最近的缺電、限電危機引發一連串的問題，環保團體綠色消費者基金會秘書長方儉質疑，汽電共生的電一度才2元，台電放著不買，卻用需量競價的方式，以一度12元向用電大戶購回省下的電，中間有10元的價差，難道是為了圖利財團？

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠說，台電有汽電共生的電量卻不調度，有限電辦法卻不實施，反而在需量競價上加碼，原來用每度2元左右的低價大批賣給企業的電，現在再用每度12元的高價買回來說要調度。這樣的「需量競價措施」是變相鼓勵汽電共生發電留給企業自用，藉以套取更大的不當利得。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉也說，用電戶省電有如此大的好處，小老百姓卻要共體時艱，台電應該公布夏季的發電成本，讓民眾了解真相，台電也必須腳踏實地、認真發展「時間電價」。

這些公民、環保團體決定走上街頭，並於中午進入監察院遞交陳情書，要求彈劾行政院長林全、政務委員張景森、經濟部長李世光、經濟部能源局長林全能、台電董事長朱文成和總經理鍾炳利。

(中時)

關鍵字：台電需量競價
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