需量競價 公民團體：台電無疑在圖利財團
最近的缺電、限電危機引發一連串的問題，環保團體綠色消費者基金會秘書長方儉質疑，汽電共生的電一度才2元，台電放著不買，卻用需量競價的方式，以一度12元向用電大戶購回省下的電，中間有10元的價差，難道是為了圖利財團？
台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠說，台電有汽電共生的電量卻不調度，有限電辦法卻不實施，反而在需量競價上加碼，原來用每度2元左右的低價大批賣給企業的電，現在再用每度12元的高價買回來說要調度。這樣的「需量競價措施」是變相鼓勵汽電共生發電留給企業自用，藉以套取更大的不當利得。
媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉也說，用電戶省電有如此大的好處，小老百姓卻要共體時艱，台電應該公布夏季的發電成本，讓民眾了解真相，台電也必須腳踏實地、認真發展「時間電價」。
這些公民、環保團體決定走上街頭，並於中午進入監察院遞交陳情書，要求彈劾行政院長林全、政務委員張景森、經濟部長李世光、經濟部能源局長林全能、台電董事長朱文成和總經理鍾炳利。
(中時)
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